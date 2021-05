Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: handfeste Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend kam es auch noch unbekannter Ursache an einer Bushaltestelle im Tammerfeld in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21 und einem 24 Jahre alten Mann. Kurz nach 20.00 Uhr alarmierte eine Zeugin, die den Streit beobachtet hatte, die Polizei. Die beiden Männer sollen aufeinander losgegangen und sich gegenseitig beleidigt haben. Passanten und Zeugen versuchten sie zu trennen. Möglicherweise befand sich der 24-Jährige mit einer Gruppe vor Ort, die den Kontrahenten in einen Busch gedrückt haben soll. Beide Männer stiegen noch vor dem Eintreffen der Polizei in einen Linienbus. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Bus auf der Bundesstraße 27 anhalten. Die beiden Tatverdächtigen wurden kontrolliert. Da sich der 24-Jährige aggressiv zeigte, wurden ihm Handschließen angelegt. Anschließend wurden beide Männer zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und die notwendigen Maßnahmen durchgeführt. Hierauf wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

