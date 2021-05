Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 52-Jähriger fährt gegen Ampeln und leistet Polizei Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch meldeten mehrere Zeugen gegen 21:15 Uhr, dass ein BMW in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen gerade zwei Ampeln angefahren habe und eine provisorische Ampel noch auf der Straße liegen würde. Der Unfallverursacher hätte sich dann von der Unfallstelle entfernt.

Den Zeugen nach kam das Fahrzeug über die Ditzenbrunner Straße in Richtung "An der Lache", als es mit einer dort aufgestellten provisorischen Ampel frontal kollidierte. Der BMW hätte dann gewendet und wäre dabei gegen die Ampel auf der anderen Fahrbahnseite gestoßen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte gegen 21:30 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter 52-Jähriger an der Halteranschrift in der Zollernstraße angetroffen werden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung versuchte er zu flüchten, wurde aber trotz Gegenwehr vorläufig festgenommen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden. Im Krankenhaus musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

