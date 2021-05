Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Dieb im Einkaufszentrum erwischt

Ludwigsburg (ots)

Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen stellten am Mittwoch gegen 12:55 Uhr einen 21-Jährigen, nachdem zuvor eine Diebstahlssicherung einen Alarm ausgelöst hatte. Der Tatverdächtige hatte zuvor versucht, die Sicherung einer Smartwatch zu entfernen. Der Mann versuchte zu flüchten, konnte aber trotz heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten vor Ort festgehalten werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab sich eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes zu erkennen, da der 21-Jährige dort ebenfalls als Dieb aufgefallen war. Das benannte Diebesgut, mehrere Sockenpaare und eine Hose, hatte er noch bei sich. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell