POL-ST: Steinfurt-Borghorst, B 54, VU-Flucht Sachschaden

Auf der Bundesstraße 54 in Höhe der Anschlussstelle Borghorst-Dumte in Fahrtrichtung Gronau ist am Montagmorgen (17.05.) eine tiefe Fahrspur in der Bankette und eine beschädigte Schutzplanke durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet worden. Die Polizei suchte die Unfallstelle auf und stellte einen Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro fest. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Hierzu erbittet die Polizei Hinweise auf den Verursacher. Zeugen melden sich bei der Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/ 154115

