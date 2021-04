Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Unfall in der Besigheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr in der Besigheimer Straße in Hessigheim ereignete. Ein 39 Jahre alter Radfahrer befuhr die Besigheimer Straße Richtung Neckar. Zeitgleich kam ihm ein 47-jähriger Ford-Lenker entgegen, der im weiteren Verlauf nach links in die Hinterdorfstraße abbiegen wollte. Vermutlich übersah er den entgegenkommenden Radler und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der 39-Jährige prallte gegen den PKW und stürzte anschließend auf die Straße. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell