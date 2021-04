Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Defekter Strommast - Funkenflug löst Feuer aus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag wurde gegen 20:00 Uhr der Brand eines Strommastes bei der Kläranlage im Bangertsweg in Ludwigsburg-Hoheneck gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort ein Kabel fest, aus dem ein Funkenflug die Wiese unterhalb des Strommastes in Brand gesetzt hatte. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit drei Fahrzeugen und siebzehn Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Mitarbeiter der Stadtwerke Ludwigsburg vermuteten eine defekte Muffe als Auslöser des Funkenflugs. Eine Reparatur soll im Verlauf des Dienstags erfolgen. Bis dahin wurde der Strom abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell