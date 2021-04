Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 10:15 Uhr und Montag, 08:00 Uhr Zugang zu einem Schulzentrum in der Bolzstraße in Kornwestheim. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entwendete der Täter mehrere Gebrauchsgegenstände mit einem Gesamtwert in Höhe von etwa 150 Euro. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, befindet sich zurzeit noch in der Klärung. Die Höhe des Sachschadens wurde bislang noch nicht beziffert.

Zeugen können sich unter Tel. 07154 1313 0 an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

