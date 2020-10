Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Kind fährt in Auto

Ein Neunjähriger erlitt am Donnerstag bei einem Unfall in Ebersbach leichte Verletzungen.

Gegen 16.15 Uhr war ein 70-Jähriger mit dem Auto in der Krapfenreuter Straße in Richtung Krapfenreut unterwegs. Der Junge kam mit dem Fahrrad aus der Richard-Wagner-Straße. Im Einmündungsbereich achtete er nicht auf den Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Neunjährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am VW beträgt rund 1.000 Euro.

