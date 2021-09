Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, dem 22. September 2021, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Atenser Allee in Nordenham.

Ein 84-jähriger Nordenhamer wollte mit seinem VW vom Parkstreifen auf die Atenser Allee einfahren. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Mercedes eines 26-jährigen Nordenhamers.

Durch den Zusammenstoß zog sich der 84-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf 8.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell