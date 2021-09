Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Farbschmierereien an einem Jugendhaus in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben ein Jugendhaus in der Bremer Straße in Delmenhorst mit volksverhetzenden Symbolen und beleidigenden Inhalten beschmiert.

Zeugen, die in der Zeit von Dienstag, 21. September 2021, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 22. September 2021, 10:30 Uhr, verdächtige Personen in der Nähe des Jugendhauses, das sich zwischen der Langenwischstraße und der Masurenstraße befindet, gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

