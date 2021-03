Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.3.2021 kontrollierten Polizisten gegen 10.10 Uhr einen Autofahrer auf der Ostbeverner Straße in Telgte. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Das bestätigte auch der freiwillig durchgeführte Drogenvortest, so dass dem Telgter eine Blutprobe entnommen wurde.

