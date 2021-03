Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Autofahrer in Nebenstraße gestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 3.3.2021 wollten Polizisten gegen 7.50 Uhr einen Autofahrer in Freckenhorst kontrollieren, der auf der Warendorfer Straße unterwegs war. Als der Pkw-Fahrer den Streifenwagen entdeckte, gab er Gas und bog in die Straße Hagengasse ab. Die Beamten folgten dem Fahrzeug in das Wohngebiet und kontrollierten den 30-jährigen Fahrer. Der gab gegenüber den Einsatzkräften zunächst falsche Personalien an, denn der Ennigerloher besitzt keinen Führerschein. Somit leiteten die Beamten gegen den Mann ein Verfahren wegen der falschen Namensangabe und ein weiteres wegen des Fahrens ohne Führerschein ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell