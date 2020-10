Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, PKW kollidiert mit Gegenverkehr

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3, Zubringer Dassel

Freitag, 09.10.2020, 18.45 Uhr

Einbeck, bit

Ein 61-jähriger PKW-Führer aus Sehnde befuhr mit seinem BMW die Bundesstraße 3 aus Richtung Hannover in Rtg. Einbeck. In der Einmündung des Zubringers Dassel/Hansestraße übersah er den aus Richtung Salzderhelden herannahenden Skoda eines 62-jährigen Holzmindeners. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall entstanden Fahrzeugschäden in Höhe von insgesamt 6500 Euro. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den BMW-Fahrer eingeleitet.

