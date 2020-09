POL-GT: Polizeihauptkommissar Andreas Kwiotek nach 46 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (FK) - Mit 62 Jahren hat Polizeihauptkommissar Andreas Kwiotek von Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl, seine Urkunde zum Ruhestand erhalten. Ende September 2020 geht er in Pension. 23 Jahre war er bei der Polizei in seiner Heimat Gütersloh und insgesamt 46 Jahre im Dienste der Polizei NRW.

Nachdem er 1974 seine Ausbildung begonnen hat, wurde er nach einer kurzen Einsatzzeit in Köln im Jahr 1978 zum Polizeipräsidium Bielefeld versetzt. Dort war er lange im Verkehrsdienst und anschließend vier Jahre auf der Polizeiwache in Brackwede eingesetzt.

Seit 1997 setzte sich Andreas Kwiotek in den verschiedenen Projekten der Kreispolizeibehörde Gütersloh in der Bekämpfung von Verkehrsunfällen ein. Seine große Leidenschaft ist die Verkehrsunfallbekämpfung im Bereich der sogenannten "Jungen Fahrer". Kaum ein Jugendlicher im Kreis Gütersloh konnte ihm in den vergangenen Jahren entkommen. Sein Ziel: Verkehrsunfälle mit jungen Fahrern reduzieren, schwerste Unfallfolgen verhindern.

In Veranstaltungen des Crash Kurs NRW, einem landesweit bekannten Projekt, das PHK Kwiotek maßgeblich vorangetrieben hat, führte er jungen Menschen vor Augen, wie schlimm eine Autofahrt enden kann. Wenn er gemeinsam mit Angehörigen von Unfallopfern, Polizisten, Rettungskräften und Seelsorgern von schlimmsten Unfällen im Kreis Gütersloh berichtete, konnte man in den Aulen des Kreises eine Stecknadel fallen hören. Die Zahlen sind schwer messbar, aber es ist kaum vorstellbar, dass das Erzählte die jungen Menschen nicht zum Nachdenken anregt.

Über das Projekt Crash Kurs NRW hinaus begleitete Polizeihauptkommissar Andreas Kwiotek zahlreiche Angehörige nach einem Schicksalsschlag. Wenn ein Verkehrsunfall mit Verletzten oder sogar mit tödlichem Ausgang geschieht, sind die Folgen für die Betroffene, bzw. den Betroffenen und den Angehörigen teilweise kaum auszuhalten. Ein Unfall trifft eine ganze Familie, eine Schulklasse, eine Nachbarschaft.

Neben dem Projekt Crash Kurs, waren auch bekannte Projekte wie das Schutzengelprojekt, das Projekt "Junge Fahrer" sowie Verkehrserziehungskurse Teil seines beruflichen Alltags. Nicht nur junge Verkehrsstraftäter, welche zum Beispiel durch das Fahren unter Alkoholeinfluss oder bei einer Fahrt ohne Führerschein durch die Polizei angehalten wurden, mussten sich in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe einem Verkehrserziehungskurs bei Andreas Kwiotek unterziehen. Zeit, sich mit seinem eigenen gefährlichen Verhalten auseinanderzusetzen und eigene Konsequenzen zu ziehen.

Später kamen dann noch die Radfahrausbildung in den 4. Klassen der Grundschulen in Gütersloh sowie die Vertiefung des Themas "Sicher Radfahren" in den weiterführenden Schulen dazu.

Jetzt beginnt für PHK Kwiotek eine deutlich ruhigere Zeit. Ende September erfolgt nun die Versetzung in den Ruhestand. Sein Dank geht an alle, die in bei dieser Arbeit unterstützt haben. Der junge Pensionär hofft auf viele gesunde Jahre, die er gerne so viel wie möglich mit seinem Hobby, dem Buggykiten füllen möchte. Die Verkehrsunfallprävention wird ihm aber immer ein Anliegen bleiben und er wünscht allen eine unfallfreie Verkehrsteilnahme.

Die Projekte zur Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde werden selbstverständlich durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion Verkehr weitergeführt.

