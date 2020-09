Polizei Gütersloh

POL-GT: Durchsuchungen nach Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende zu Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppen an einer Anschrift an der Luise-Hensel Straße gekommen ist, ermittelt die Kreispolizeibehörde Gütersloh im Auftrag der Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren unter anderem aufgrund Gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der ursprüngliche Pressebericht ist hier nachzulesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4711287

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden von Beweismitteln und Waffen.

Für die polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen waren unter anderem Kräfte der Spezialeinheiten eingesetzt. In den Objekten konnten keine Personen angetroffen werden. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens werden keine Angaben zu aufgefundenen Gegenständen in den Wohnungen gemacht.

Über die operativen Maßnahmen hinaus, wurde auch die polizeiliche Präsenz im Bereich Gütersloh erhöht. Die Präsenz resultiert aus der aktuellen Erkenntnislage und dient insbesondere zur Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen.

Die Polizei Gütersloh sucht weiterhin Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personengruppen, Fahrzeugen etc. im Bereich Gütersloh und Umgebung machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

