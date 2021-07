Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeugen

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Gleich mehrere KFZ waren zwischen Dienstag (20. Juli) und Mittwoch (21. Juli) Ziel von Tätern. Sie gelangten auf unbekannte Weise jeweils in das Fahrzeuginnere und entwendeten Fahrzeugscheine, Brillen und Bargeld. Die Fahrzeuge waren am Urweg, am Eulenweg sowie auf der Heckstraße geparkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

