Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet +++ Aurich - Zusammenstoß zwischen Radfahrern +++ Großefehn - Autofahrer rast über die Kanalstraße Süd

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Zu einer Beschädigung eines am Straßenrand geparkten Ford kam es am Montag in Norden. Im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.10 Uhr wurde ein brauner Ford C-Max im Barenbuscher Weg von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Das Auto war am späten Vormittag am Straßenrand durch die Halterin geparkt worden. Bei der Rückkehr stellte sie erhebliche Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugtür fest. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern kam es am Montagnachmittag in Aurich. Eine 22-jährige Radfahrerin fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg in der Oldersumer Straße in Richtung Aurich. Ein bislang unbekannter Radfahrer bog in Höhe der Straße Am Schulzentrum ebenfalls auf den Radweg ein und verursachte hierdurch offenbar einen Zusammenstoß beider Radfahrer. Die 22-jährige Frau kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Ein kurzes Gespräch zwischen den Beteiligten soll stattgefunden haben, zu einem Personalienaustausch kam es offenbar nicht. Die Polizei bittet den unbekannten Radfahrer sich zu melden sowie weitere Zeugen um Hinweise unter 04941 606215.

Großefehn - Autofahrer rast über die Kanalstraße Süd

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am frühen Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit durch Großefehn. Zeugenangaben zufolge soll der Autofahrer gegen 0.20 Uhr durch die Kanalstraße Süd, Höhe der Mühle bis Diskothek Deckers, gefahren sein und hierbei mehrere in gleiche Richtung fahrende Autos überholt haben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, um Hinweise unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell