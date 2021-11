Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Vereinsheim +++ Südbrookmerland - Gefährlicher Überholvorgang +++ Aurich - Rotlichtverstoß unter Alkoholeinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Vereinsheim

Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim im Schuldamm in Victorbur kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Unbekannte verschaffen sich im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 16.30 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Vereinsheims und entwendeten Bargeld. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Gefährlicher Überholvorgang

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es bereits am 05.11.2021 auf der Norder Straße (B72) in Südbrookmerland. Ein 29-jähriger Renault-Fahrer setzte gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße zum Überholen eines vorausfahrenden Opel an. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Opel-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen. Der Gegenverkehr musste abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei einem der entgegenkommenden Fahrzeuge soll es sich um ein grünes Auto gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden grünen Fahrzeugs, sich zu melden unter 04941 606215.

Aurich - Rotlichtverstoß unter Alkoholeinfluss

Ein 36-jähriger Autofahrer war am Montagabend in Aurich unter Alkoholeinfluss unterwegs. Gegen 23 Uhr wurden die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes auf der Leerer Landstraße auf einen Renault-Fahrer aufmerksam, welcher ein Rotlicht an einer Ampelanlage missachtete. Im Verlauf einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine absolute Fahruntüchtigkeit mit einem Wert von über 1,8 Promille bei dem Mann fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 36-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell