Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unbekannter verursacht hohen Schaden an LKW +++ Wiesmoor - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss +++ Aurich - Unerlaubtes Entfernen von Unfallort

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Unbekannter verursacht hohen Schaden an LKW

Am Edenhof in Hage ereignete sich im Zeitraum von Freitag auf Sonntag eine Unfallflucht. Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 19.15 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto auf einem Parkplatz gegen einen grünen LKW-Anhänger. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Am Sonntag bemerkte ein Verantwortlicher schwere Beschädigungen im rückwärtigen Bereich des Anhängers. Der geschätzte Schaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Wiesmoor - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall an einer Ampelanlage in Wiesmoor. Ein 23-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße (B 436) in Richtung Friedeburg und hielt an einer Ampelanlage verkehrsbedingt. Ein 48-jähriger Mitsubishi-Fahrer konnte offenbar nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Renault auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-jährige Mitsubishi-Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Strafverfahren gegen den 48-jährigen Mann wurde eingeleitet.

Aurich - Unerlaubtes Entfernen von Unfallort

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall bei einem Ausparkvorgang vom Donnerstag, 04.11.2021, in Aurich. Auf einem Parkplatz einer Schule am Extumer Weg kam es im Zeitraum von 9.20 Uhr und 11.20 Uhr zu einer Beschädigung an einem blauen Nissan Micra. Ersten Ermittlung zufolge handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Opel Corsa. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll den Unfallhergang gesehen und sich das Kennzeichen des Opel Corsa notiert haben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den unbekannten Jugendlichen, sich zu melden unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell