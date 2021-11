Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.11.2021

Altkreis Aurich

Gefährliche Körperverletzung

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es vor einem Tanzlokal in der Große Mühlenwallstraße in Aurich zu Streitigkeiten, bei denen mehrere Personen beteiligt waren. In Folge benutzte ein 29-jähriger Mann aus Aurich einen scharfen Gegenstand und verletzte sein Gegenüber, einen 48-jährigen Mann aus Hage, damit im Gesicht. Eine medizinische Behandlung war erforderlich. Der leicht alkoholisierte Täter wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eilsum - Am Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es in Eilsum, in der Straße "Im Spiekerbohr", zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Krummhörn war mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW gefahren und hatte diesen beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs Norden - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, wurde in Norden, Am Markt, der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 23-jährige Norder unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

