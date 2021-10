Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Leitungswechsel bei der Bundespolizei NRW Andreas Jung in den Ruhestand verabschiedet Neue Präsidentin wird Barbara Heuser

Sankt Augustin

Barbara Heuser wird neue Präsidentin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. Die 52-Jährige folgt auf Andreas Jung (61), der Ende Oktober in den Ruhestand tritt.

Im Rahmen eines Festaktes verabschiedete der Präsident des Bundespolizeipräsidiums Dr. Dieter Romann heute (29.10.2021) den noch bis Monatsende amtierenden Präsidenten Andreas Jung in den Ruhestand. Gleichzeitig führte er Präsidentin Barbara Heuser, die jetzige Präsidentin der Bundespolizeidirektion Koblenz, als neue Leiterin, der für Nordrhein-Westfalen zuständigen Bundespolizeibehörde, in das Amt ein.

Rund 200 in- und ausländische Gäste aus Politik, Behörden und Wirtschaft, sowie die gesamte Führungsspitze der Bundespolizei, wohnten im Bundespolizeistandort Sankt Augustin dem Festakt bei. Darunter auch zahlreiche Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, des Landtages NRW, des Europaparlaments sowie NRW-Innenminister Herbert Reul.

Präsident Dr. Romann würdigte in seiner Rede die großen Verdienste, die sich Andreas Jung im Laufe seiner über 41 Jahre bei der Bundespolizei erworben hat. Er dankte dem scheidenden Präsidenten für seinen stets von Vertrauen und Loyalität geprägten Einsatz für die gesamte Bundespolizei. Der Nachfolgerin Barbara Heuser wünschte Dr. Romann, mit der Überzeugung, dass die NRW-Bundespolizeibehörde bei ihr in guten Händen ist, viel Erfolg.

Die Übergabe der Ruhestands- bzw. Ernennungsurkunde erfolgte während der Feierlichkeiten durch die Abteilungsleiterin Bundespolizei im BMI, Ministerialdirektorin Dagmar Busch.

NRW-Innenminister Herbert Reul würdigte in seinem Grußwort die besonders gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei. Dabei bezeichnete der Minister die Bundespolizei als wesentliche Säule der Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen. "Ohne die Bundespolizei geht es nicht", so Reul. Biografische Daten Präsident Andreas Jung:

Geboren 1960 in Braunschweig, verheiratet, zwei Kinder, ein Enkelkind 1980 Eintritt in den Bundesgrenzschutz 1983 Laufbahnprüfung gehobener Polizeivollzugsdienst 1995 Laufbahnprüfung höherer Polizeivollzugsdienst 1995 Stellvertretender Abteilungsführer Bundesgrenzschutzabteilung Goslar 1996 Leiter Bundesgrenzschutzinspektion Oderberg Leiter Bundesgrenzschutzinspektion Verbrechensbekämpfung Frankfurt/Oder 1998 Dozent Fachhochschule des Bundes 2002 Referent im Bundesministerium des Innern 2006 Hauptsachgebietsleiter Einsatz Bundespolizeiamt Hamburg 2006 Referent in der Projektgruppe zur Neuorganisation der Bundespolizei, Bundesministerium des Innern 2008 Referatsleiter im Bundespolizeipräsidium 2012 Ständiger Vertreter Präsident Bundespolizeidirektion Hannover 2015 Präsident Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main 2019 Präsident Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Biografische Daten Präsidentin Barbara Heuser:

Geboren 1968 in Osnabrück, verheiratet

Erstes und Zweites Juristisches Staatsexamen 1998 Eintritt in den Bundesgrenzschutz, Grenzschutzdirektion Koblenz, Sachbereich Internationale Beziehungen 1999 Grenzschutzschule Lübeck, Polizeiführungsakademie Münster-Hiltrup 2000 Leiterin der Bundesgrenzschutzinspektion Saarbrücken 2002 Stellvertretende Leiterin des Sachbereichs Gefahrenabwehr, Grenzschutzpräsidium West 2003 Referentin für Einsatzangelegenheiten der Grenz- und Bahnpolizei, Luftsicherheit, Bundesministerium des Innern 2006 Referentin in der Projektgruppe zur Neuorganisation der Bundespolizei, Bundesministerium des Innern 2007 Referentin für Grundsatz- und Einsatzangelegenheiten der Bundespolizei, Bundesministerium des Innern 2011 Leiterin des Sachbereichs Gefahrenabwehr, Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 2013 Leiterin des Stabsbereichs Einsatzangelegenheiten, Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 2016 Vizepräsidentin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin 2021 Präsidentin der Bundespolizeidirektion Koblenz

