Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Paderborn-Lippstadt

Paderborn (ots)

Einen Haftbefehl hat die Bundespolizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. Oktober) am Flughafen Paderborn-Lippstadt vollstreckt.

Ein 49-jähriger Deutscher wurde in der Einreise eines Fluges aus Antalya kontrolliert. Dabei stellten die Bundespolizisten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen fest. Das Amtsgericht Herzberg hatte gegen den Mann war eine viertägige Erzwingungshaft angeordnet, die er nicht angetreten hatte. Durch eine Zahlung von 80 Euro konnte er die Haft abwenden. In einer weiteren Fahndung der Staatsanwaltschaft Oldenburg galt es, bei dem in Varrel wohnenden Mann Vermögenswerte in Höhe von 301 Euro einzuziehen. Gegen ihn war aufgrund eines Strafbefehls wegen Betruges die Pfändung angeordnet worden. Da er weder ausreichend Bargeld noch Wertgegenstände mitführte, konnte eine Pfändung nicht durchgeführt werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem Gesuchten die Weiterreise gestattet.

