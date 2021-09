Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen/Augustfehn: Täter scheitern bei Tageswohnungseinbruch an abschließbaren Fenster-/Türgriffen +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 07.09.2021, 07.00 - 16.00 Uhr, kam es in Augustfehn, Erlenweg, zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die professionell arbeitenden Täter versuchten mittels "Kittfalzstechen" in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Nur durch die vorbildlichen, baulichen Voraussetzungen der Fenster und Türen ist der Einbruchversuch gescheitert. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, haben die Täter die mehrfachverglasten Scheiben der Terrassentüren durch gezieltes Hebeln beschädigt. Bei dieser Methode wird äußerlich nur das Knacken der brechenden Scheiben vernommen, was nicht unbedingt in der nahen Nachbarschaft bemerkt werden muss. In diesem Falle konnte das Öffnen jedoch verhindert werden, da alle Fenster und Türen des Hauses vorsorglich mit abschließbaren Griffen versehen worden sind. Ein Einsteigen in das Haus konnte somit mit einfachsten und kostengünstigen Mitteln vereitelt werden. Die aufnehmenden Beamten/innen lobten den Hauseigentümer für seine weitsichtige Investition in abschließbare Fenster- und Türgriffe. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen im Bereich des Erlenweges zur angegebenen Tatzeit, geben können. Wer sich als Bürgerin/er über die Möglichkeiten des Einbruchschutzes informieren möchte, kann sich ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer bei der Polizei in Westerstede melden: 04488/833-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell