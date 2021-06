Polizei Hamburg

POL-HH: 210604.-1. Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen als Einzelfahrer in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.06.2021, 20:16 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Birkenallee

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen am Mittwochabend, durch das eine Fahrradfahrerin konkret gefährdet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere wird die unbekannt gebliebene Fahrradfahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Beamte der Dienstgruppe Autoposer wurden am Mittwochabend in der Stein-Hardenberg-Straße auf den Fahrer eines Audi R8 Spyder aufmerksam, der sein Fahrzeug in aggressiver Fahrweise führte.

Sie dokumentierten mit ihrem zivilen ProViDa-Fahrzeug, wie der Fahrer den 540 PS-starken Audi in der Birkenallee (Tempo 30) trotz mehrerer dort eingerichteter Baustellen bis auf das Doppelte der zulässigen Geschwindigkeit beschleunigte und dabei den Motor aufheulen ließ. Zudem befanden sich am rechten Fahrbahnrand durchgehend geparkte Pkw, sodass er dieses Fahrverhalten auf der Gegenfahrbahn durchführte.

Eine entgegenkommende und vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin musste zur Vermeidung einer Kollision derart ausweichen, dass sie ins Schlingern geriet und in einen Rinnstein abgedrängt wurde. Dort kam sie letztlich in einer Wolke aus Bauschutt zum Stehen, setzte ihren Weg allerdings fort, bevor die Beamten haben mit ihr sprechen können.

Das Fahrzeug konnte letztlich in der Nienhagener Straße angehalten und der 22-jährige Fahrer überprüft werden.

Da er sich weder ausweisen noch Fahrzeugpapiere vorzeigen konnte, sollte das Fahrzeug nach Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei leistete der 22-jährige Deutsche Widerstand.

Zwischenzeitlich erschienen Familienangehörige des Fahrzeugführers vor Ort und versuchten ebenfalls die Amtshandlung zu stören, so dass weitere Kräfte nachgefordert werden mussten.

Im Fahrzeug wurde ein griffbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens als Einzelraser eingeleitet.

Der Fahrzeugschlüssel wurde einem berechtigten Familienmitglied übergeben.

Die Ermittler der Dienstgruppe Autoposer bitten nun insbesondere die Fahrradfahrerin, die möglicherweise durch den Vorfall geschädigt wurde, sich bei der Polizei zu melden.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- 25 bis 30 Jahre - europäische Erscheinung - braune, zum Dutt gebundene Haare - blaue Jeans - dunkles T-Shirt - dunkle Jacke mit weißen Streifen auf den Armen und Schultern - dunkle Schuhe - weiße Papiertüte über dem Lenker - Handtasche über der Schulter

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/ 4286-53961 bei der Verkehrsdirektion Ost oder an einem Polizeikommissariat.

