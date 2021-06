Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210602 - 0662 Frankfurt-Riederwald: Diebstahl von Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(fue) Der 23-jährige Fahrer eines Renault Trafic war am Mittwoch, den 2. Juni 2021, gegen 00.50 Uhr, in der Straße Am Erlenbruch unterwegs, um dort an E-Scootern Akkus auszuwechseln. In Höhe der Hausnummer 100 stieg er wieder aus seinem Fahrzeug und wendete sich einem E-Scooter zu. In diesem Moment bestieg ein bislang unbekannter Täter den Renault und fuhr damit in Richtung der Wächtersbacher Straße davon.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Trafic mit dem amtlichen Kennzeichen WI-TM 9998. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

