Polizei Hamburg

POL-HH: 210603-3. Appell der Polizei zum kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 04.06. bis 06.06.2021; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Hamburg steuert auf ein Wochenende mit sommerlichen Temperaturen zu. Die Polizei appelliert an alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie alle Besucher der Stadt, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten.

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei insbesondere rund um das Schulterblatt massenhaft Verstöße gegen Corona-Regeln fest. Die Einsatzkräfte wurden beschimpft und teils massiv mit Flaschen beworfen (siehe auch Pressemitteilung 210530-4.).

Vor diesem Hintergrund wurden die Bestimmungen der Eindämmungsverordnung angepasst und verschärft. Daher wird darauf hingewiesen:

Ab Freitag, 4. Juni 2021 gelten Sonderregelungen für gastronomische Angebote in sogenannten "Hotspots", also in Straßen und auf Plätzen in den Stadtteilen Schanzenviertel und St. Pauli.

Es gibt ein Alkoholausschankverbot von 23 bis 6 Uhr, ein Verbot des Abverkaufs nach außen (Kioske, Supermärkte, gastronomische Betriebe, etc.) und des Mitführens von Alkohol von 20 bis 6 Uhr. Diese Verbote gelten an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag.

Weitere Informationen zu den aktuell gültigen Bestimmungen finden sich im Internet unter:

www.hamburg.de/coronavirus

Die Polizei wird auch an diesem Wochenende in der Stadt und an den Hotspots präsent sein und entsprechende Kontrollen durchführen.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell