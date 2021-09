Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Kindertagesstätte und Firmengebäude +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Kita an der Schulstraße hat ein unbekannter Täter mehrere Laptops und eine Kamera erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Offenbar in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montagmorgen gegen 6.45 Uhr verschaffte der Unbekannte sich über einen Zaun Zutritt zum Grundstück der Kindertagesstätte. Dort hebelte er eine Terassentür auf und drang ins Gebäude ein. Anschließend durchwühlte er sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Aus mehreren Gruppenräumen sowie einer Krippe entwendete der Einbrecher Computer sowie eine Kamera.

Über eine Fluchttür verließ der Dieb anschließend das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag, 16 Uhr. Betroffen war in diesem Fall eine EDV-Firma an der Alexanderstraße. Den Ermittlungen zufolge hatte sich ein unbekannter Täter zunächst auf das Flachdach eines Gebäudeteils begeben und von dort aus ein Fenster zu einem Flur aufgehebelt. Der Täter entwendete aus einem Büro ein Telefon, einen Würfeltresor sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Spurensuche der Polizei gestaltete sich in diesem Fall schwierig, da nach Feststellung des Einbruchs eine Reinigungskraft im Gebäude gearbeitet hatte.

Zeugenhinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell