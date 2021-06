Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall:b Radfahrer gestürzt, Auto zerkratzt, Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Ilshofen: Radfahrer gestürzt

Ein 63-jähriger Radfahrer befuhr die Steinbrunnenstraße aus Richtung Crailsheimer Straße Dabei touchierte er mit seinem Vorderrad einen abgesenkten Bordstein und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Bühlertann: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit zwischen Sonntag, 18:30 Uhr und Dienstag, 7:45 Uhr einen neben einem Wohnhaus in der Hauptstraße geparkten PKW der Marke Peugeot mit einem spitzen Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an dem PKW.

Die Polizei Bühlertann nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07973 5137 entgegen.

Obersontheim: Fahrrad entwendet

In der Roßhofstraße haben Unbekannte aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 23:00 Uhr ein dort abgestelltes Fahrrad der Marke Cube entwendet. Es handelt sich dabei um ein Crossbike in der Farbe nature red.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell