POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen

Fellbach-Schmiden: Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen

Am Mittwoch gegen 15.52 Uhr befuhr der 82-jährige eines Mercedes-Benz die K 1910, von Fellbach-Schmiden kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Dieser verlangsamte seine Fahrt, da er nach links auf einen Parkplatz eines dortigen Hofladens abbiegen wollte. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte die nachfolgende 57-jährige Fahrerin eines Pkw Opel dies nicht und fuhr dabei seitlich hinten rechts auf den Mercedes und im weiteren Verlauf nochmals hinten mittig auf. Dabei wurden beide Personen verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Genauere Angaben zum Verletzungsgrad liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000.- Euro. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die FFW Fellbach-Schmiden war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann ebenfalls im Einsatz.

