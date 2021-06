Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr am Mittwoch gegen 6.15 Uhr die Zeppelinstraße und missachtete an der Einmündung Lessingstraße die Vorfahrt einer von rechts einbiegenden VW-Fahrerin. Diese konnte dem kreuzenden Pkw Mitsubishi nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

