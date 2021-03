Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannte brachen zwei BMW auf

Hilter (ots)

In den vergangenen Tagen sind in Hilter zwei Autos von Unbekannten aufgebrochen worden. Ein Fall ereignete sich zwischen Freitag-und Samstagabend an der Ecke Lange Straße/Amtsweg, wo die Täter an einem weißen BMW der Einserreihe zunächst eine Scheibe einschlugen, so in den Innenraum gelangten und dann das Mulitfunktionslenkrad abmontierten. Ohne Spuren zu hinterlassen drangen möglicherweise dieselben Täter in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag im Meisenweg in einen schwarzen BNW 320d ein und entwendeten neben dem Lenkrad auf das Infotainmentsystem. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit den beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Dissener Polizei. Telefon: 05421-921390.

