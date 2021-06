Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr war eine 57 Jahre alte VW-Fahrerin auf der L1040 aus Richtung Ilshofen in Fahrtrichtung Kirchberg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Kuhsteige wollte die 57-Jährige nach links in Richtung Lendsiedel abbiegen. In diesem Moment wollte ein 26 Jahre alter Seat Leon-Fahrer den VW überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Seat wurde durch die Kollision abgewiesen, prallte zunächst gegen einen Baum und kam dann nach rund 30 Metern in einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell