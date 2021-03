Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (13.03.2021) zwei Frauen und einen Jugendlichen vorläufig festgenommen, die an einem Treppenaufgang im Bahnhof Bad Cannstatt Graffiti angebracht haben sollen. Nachdem Passanten kurz vor 01.00 Uhr im Bahnhof zunächst drei Personen auffielen, die sich auffällig umschauten, stellten sie an einem Treppenaufgang zu den Gleisen 4/5 frisch aufgesprühte Schriftzüge und Symbole fest. Alarmierte Polizeibeamte trafen wenig später an der Daimlerstraße zwei 18- und 20-jährige Frauen sowie einen 17-jährigen Jugendlichen an, in deren Nähe auch Spraydosen aufgefunden wurden. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

