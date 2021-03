Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Autofahrer fährt drei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart an und flüchtet

Stuttgart-Nord (ots)

Rabiater Autofahrer fährt drei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart an und flüchtet Ein 53-jähriger Autofahrer steht im Verdacht am Freitagvormittag (12.03.2021) in der Schottstraße drei Mitarbeiter der Stuttgarter Abfallwirtschaft mit seinem Auto angefahren und dabei leicht verletzt zu haben. Anschließend flüchtete er, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 53-Jährige wollte offenbar gegen 10.00 Uhr ein auf der Fahrbahn stehendes Müllauto überholen und fuhr dabei mit seinem Opel Corsa auf den Gehweg. Dabei streifte er drei auf dem Gehweg arbeitende Mitarbeiter der Stuttgarter Abfallwirtschaft, die dabei leicht verletzt wurden. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Lenzhalde. Die Polizeibeamten nahmen den Flüchtigen gegen 10.45 Uhr an seiner Wohnanschrift vorläufig fest, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

