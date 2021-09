Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeibeamter bei Einsatz in Eversten verletzt - 36-Jähriger leistet Widerstand +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Polizeieinsatz in der Otto-Suhr-Straße ist am Sonntag ein 27-jähriger Polizeikommissar leicht verletzt worden.

Bei der Leitstelle der Polizei war wenige Minuten vor 18 Uhr eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto gemeldet worden. Eine Zeugin hatte offenbar ein Kind dabei beobachtet, wie es einen Stock mehrfach gegen ein Fahrzeug geschlagen hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die tatverdächtigen Kinder jedoch nicht mehr antreffen. Ein weiterer Zeuge konnte den Beamten jedoch die Adresse des beteiligten Geschwisterpaares nennen. Vor dem Haus trafen die Beamten ein siebenjähriges Mädchen an und begaben sich gemeinsam mit dem Kind zur beschriebenen Wohnungstür. Die Tür stand beim Eintreffen der Beamten offen; im Flur hielt sich der achtjährige Bruder des Mädchens auf und erklärte den Beamten, das Auto kurz zuvor beschädigt zu haben.

Da die eingesetzten Beamten in der verwahrlosten Wohnung keine Erziehungsberechtigten antreffen konnten und ein Anrufversuch beim Vater fehlgeschlagen hatte, nahmen die Beamten Kontakt mit dem Jugendamt der Stadt Oldenburg auf, um eine vorübergehende Unterbringung der Kinder erwirken zu können.

Während die Einsatzkräfte gemeinsam mit den beiden Kindern auf das Eintreffen der Jugendamtsmitarbeiterin warteten, erschien gegen 19 Uhr der Vater der Kinder in der Wohnung. Die Beamten erklärten dem 36-Jährigen den Grund ihrer Anwesenheit, woraufhin der Mann zunehmend aggressiv reagierte und die Beamten lautstark aufforderte, die Wohnung zu verlassen. Als die Beamten die Identität des 36-Jährigen überprüfen wollten, begab dieser sich in die Küche, nahm ein langes Küchenmesser in die Hand und bedrohte die Beamten damit. Die Beamten zogen ihre Schusswaffen und konnten den Mann auf diese Weise dazu bringen, das Messer zur Seite zu legen. Als der 36-Jährige dann jedoch die Wohnungstür von innen verschloss und die Beamten erneut bedrohte, konnte der Mann überwältigt, zu Boden gebracht und dort mit Handfesseln fixiert werden, wobei er sich heftig wehrte. Ein Beamter erlitt dabei Verletzungen am Arm; er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Kinder wurden vom Jugendamt der Stadt Oldenburg in Obhut genommen. Gegen den 36-jährigen Mann ermittelt die Polizei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und dem Verdacht der Freiheitsberaubung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell