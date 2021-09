Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Nachtragsmeldung: Zeugin zu Raub auf Einzelhandelsgeschäft gesucht +++

Oldenburg (ots)

Wie bereits am 28.09.2021 berichtet, kam es am Freitag, dem 27.08.2021, gegen 21.25 Uhr, zu einem Raub auf ein Einzelhandelsgeschäft in der Eichenstraße. Der Täter erbeutete hierbei Bargeld.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5005395

In diesem Zusammenhang hat sich bereits eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die neben dem Täter auch eine weitere mögliche Zeugin gesehen haben soll.

Die unbekannte Zeugin soll direkt am Haupteingang des Geschäfts gestanden haben und Einkäufe in ihrem Fahrradkorb verstaut haben, als der Täter auf seiner Flucht an ihr vorbeigelaufen sei. Diese Zeugin soll eine kräftige Statur haben und etwa 50 bis 70 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen zu dem Raub. Insbesondere die oben beschriebene Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell