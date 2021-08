POL-OL: ++Raub auf Einzelhandelsgeschäft++Raub auf Straße++Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall++Einbruch in Baustellencontainer++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

++Raub auf Einzelhandelsgeschäft++

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 21:25 hat eine männliche Person ein Einzelhandelsgeschäft in der Eichenstraße betreten und sogleich unter Vorhalt eines Messers gegenüber einem Mitarbeiter an der Kasse die Herausgabe des Kasseneinsatzes gefordert. Der Täter hat den Tatort danach in unbekannte Richtung verlassen. Er wird hierbei als athletisch beschrieben, ca. 25 Jahre alt und einer Körpergröße von 180-185 cm. Er trug zur Tatausführung ein schwarzen Hoodie mit Kapuze, ein schwarzes Cap sowie eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Wer relevante Beobachtung gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte bei der Polizei unter der 0441 790 4115 melden.

++Raub auf Straße++

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 22.15 Uhr, hat eine unbekannte männliche Person im Bereich Marschweg, respektive auf der dortigen Höhe des Wanderwegs zum Schlosspark, ein jugendliches Opfer unter Vorhalt eines länglichen, spitzen Gegenstandes zur Herausgabe des Portemonnaies aufgefordert. Nach der Tat ist der Täter in unbekannte Richtung entkommen. Zur Beschreibung kann lediglich angegeben werden, dass der Täter ca. 25 Jahre alt und von kräftiger Gestalt war, sowie einen schwarzen Kapuzenpullover trug. Wer relevante Beobachtung gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte bei der Polizei unter der 0441 790 4115 melden.

++Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall++

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 21.25 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung den Pirolweg in Oldenburg. Zur benannten Zeit kam dieser Besatzung ein roter Seat Leon entgegen. An diesem fehlte das vordere Kennzeichen. Im direkten Umfeld konnten die Beamten dann einen an der Straße geparkten PKW feststellen, der einen Heckschaden aufwies und vor dem am Boden das fehlende Kennzeichen zu dem kurz zuvor visualisierten Seat Leon lag. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf den Seat Leon stoppen. In dem PKW waren -unfallbedingt- beidseitig die Airbags ausgelöst worden. Die Fahrzeugführerin war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen AAK von 2,05 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Fahrerlaubnis in amtliche Verwahrung genommen.

++Einbruch in Baustellencontainer++

Am Samstag, den 28.08.2021 zwischen 01.08 Uhr und 01.26 Uhr, hat sich eine derzeit noch nicht identifizierte männliche Person Zugang zu einem Baucontainer in der Ulmenstraße verschafft und aus diesem darin befindliche Gegenstände entwendet. Diese Tat wurde von einem Zeugen beobachtet und umgehend gemeldet. Der Täter wird hierbei als männlich, circa 1,80m groß und mit schlaksigem Körperbau beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen schwarzer Hoodie mit mutmaßlich grauer Kapuze. Wer relevante Beobachtung gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte bei der Polizei unter der 0441 790 4115 melden.

++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen++

Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 22.02 Uhr kam es im Bereich Bremer Heerstraße Ecke Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Hierbei wollte der unfallverursachende PKW von der Bahnhofsallee links in die Bremer Heerstraße einbiegen. Dabei hat er einen bevorrechtigten PKW auf der Bremer Heerstraße übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der Unfallverursacher wurde durch die Wucht des Aufpralles im weiteren Verlauf gegen einen dritten, im Einmündungsbereich befindlichen, PKW geschleudert. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden zunächst vor Ort in einem Krankenwagen behandelt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Zwei der beteiligten PKW waren schlussendlich nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

