POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Sachbeschädigung an Pkw in Edewecht+++

Am Mittwoch, den 25.08.21, in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr, kam es in Edewecht in der Bahnhofstraße 16, auf einem Parkplatz vor dem Aldi Verbrauchermarkt, zu einer Sachbeschädigung an einem braunen Pkw VW Bus T5. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde der Lack des Pkw auf der Beifahrerseite auf einer Gesamtlänge von 2,40 Meter bis auf die Grundierung beschädigt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Edewecht unter der Telefonnummer 04405-925960 in Verbindung zu setzen.

