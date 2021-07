Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen a.d. Rottum - Motorrad rutscht weg

Leichte Verletzungen zog sich ein Kradlenker am Dienstag bei Steinhausen zu.

Ulm (ots)

Mit seiner Honda fuhr der 33-Jährige eine Verbindungsstraße von Bellamont in Richtung Kemnat. Dort erkannte er kurz vor 19 Uhr ein landwirtschaftliches Gespann welches auf der engen Straße entgegenkam. Um die landwirtschaftliche Maschine vorbei zu lassen, fuhr er auf den unbefestigten Seitenstreifen und bremste. Dabei rutschte sein Motorrad im Kies seitlich weg. Der Kradlenker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. ++++++++ 1396861 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

