Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Spinde aufgebrochen

Auf Geld hatte es wohl ein Dieb am Dienstag in Böhmenkirch abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen 10 und 11.30 Uhr gelangte ein Unbekannter in ein Firmengebäude in Böhmenkirch. In einem Umkleideraum brach der Dieb mehrere Spinde auf. Offensichtlich fand er dort Bargeld und flüchtete damit unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Böhmenkirch hat die Ermittlungen aufgenommen. +++++++ 1392791 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell