Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Aus der Verankerung gerissen; Opferstock aus der Lutherkirche gestohlen

Holzminden (ots)

Bereits am vergangenen Montag, 26.07.2021, im Zeitraum von 14.00 bis 17.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Opferstock aus dem Eingangsbereich der Lutherkirche in Holzminden. Der in der Wand verschraubte Opferstock wurde komplett abgerissen und mitgenommen. Was zurück blieb, ist eine deutliche Beschädigung der Fassade im Eingangsbereich des Kirchenschiffs. Der entstandene Schaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im o. g. Zeitraum Auffälliges beobachten haben. Diese melden sich bitte bei der örtlichen Polizei unter 05531/9580.

