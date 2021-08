Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Vandalismus an ehemaliger Tanzbar

Bild-Infos

Download

Holzminden (ots)

Im Zeitraum von Donnertag, 29.07., 22.00 Uhr, bis Freitag, 30.07., 09.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände einer ehemaligen Tanzbar neben der Fachhochschule im Stadtgebiet. Dort beschmierten sie mit weißer und roter Farbe die Außenmauer sowie weitere Gebäudeteile. Zudem wurde ein Sonnenschirm entwendet, eine Fensterscheibe eingeschlagen, Pflanzen herausgerissen und Außenbestuhlung in den Teich geworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Eine Spurensuche vor Ort ergab erste Ermittlungsansätze. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen in dem Bereich der ehemaligen Tanzbar gemacht haben. Hinweise bitte an die örtliche Polizei unter 05531/9580.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell