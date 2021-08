Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte - aggressiver 35-Jähriger sorgt für Einsatz von Rettungsdienst und Polizei

Bad Münder (ots)

Das aggressive Auftreten eines 35-jährigen Mannes aus Bad Münder sorgte am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr für einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei.

Der 35-Jährige verschaffte sich zunächst widerrechtlich Zutritt zum Haus seiner Eltern in der Straße "Am Deisterbahnhof". Dabei zerstörte er den Glaseinsatz der Hauseingangstür und zog sich hierbei eine tiefe Schnittwunde am Fuß zu. Eine Erstversorgung der Wunde durch den Vater zeigte sich als nicht ausreichend, so dass ein Rettungswagen gerufen wurde. Durch das bekannte gewalttätige Verhalten des Verletzten wurde zusätzlich eine Polizeistreife hinzugezogen.

Der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann verweigerte die notwendige medizinische Behandlung.

Gegenüber den anwesenden Einsatzkräften trat der Mann zunehmend angriffslustiger auf, beleidigte diese und versuchte die Polizeibeamten zu schlagen. Der Aggressor wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei trat, schlug und biss dieser nach den Beamten und bespuckte diese. Eine 23-jährige Polizeibeamtin vom Polizeikommissariat Bad Münder wurde leicht verletzt.

Zur ärztlichen Behandlung der Schnittwunde ist der 35-Jährige in Polizeibegleitung durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Auch hier setzte der Mann sein herausforderndes Verhalten fort und beleidigte die Anwesenden.

Ein Richter ordnete zur Verhinderung weiterer Straftaten und Gewalthandlungen die Ingewahrsamnahme an, so dass der ärztlich Versorgte über Nacht in einer Polizeizelle verbringen musste. Am heutigen Montag entscheiden zuständige Behörden über weitere Maßnahmen.

Der 35-jährige Münderaner ist in der Vergangenheit schon öfters durch aggressives Verhalten und Tätlichkeiten aufgefallen und hatte dadurch Polizeieinsätze ausgelöst, bei denen es zu Widerstandshandlungen durch ihn gekommen ist.

