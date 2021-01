Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (69) Einbrecher stehlen Zigaretten - Täterermittlung

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Wie mit Meldung 360 vom 02.03.2018 berichtet, hatten Unbekannte in den frühen Morgenstunden in ein Geschäft in der Karl-Eibl-Straße eingebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte nun ermittelt werden.

Der oder die Einbrecher waren zwischen 01:00 Uhr und 04:15 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in das Zeitschriften- und Tabakwarengeschäft eingebrochen und hatten Zigaretten im Wert von einigen tausend Euro entwendet. Durch das gewaltsame Aufbrechen mehrerer Türen und Schubläden hinterließen die Täter einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Durch die intensive Spurensicherungsarbeit von Beamten der Ansbacher Kriminalpolizei konnte am Tatort eine DNA-Spur festgestellt werden, die auf einen 26-jährigen Tatverdächtigen hinweist, der jedoch derzeit unbekannten Aufenthalts ist.

Rainer Seebauer/n

