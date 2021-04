Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Bliesstraße

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am 29.04.2021, gegen 01:45 Uhr, in der Bliesstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte fahrlässige Brandstiftung ursächlich gewesen sein. Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten alle 20 Bewohner des Hauses während der Löscharbeiten kurzfristig evakuiert werden. Das Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Räumlichkeiten des Hauses sind nicht betroffen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

