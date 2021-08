Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei kontrolliert die Oldenburger Tuningszene +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 27.08.2021, führte die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland ab 16:00 Uhr bis in die Nachtstunden mobile und stationäre Kontrollen von Kraftfahrzeugen der Tuningszene im Oldenburger Stadtgebiet durch. Im Fokus der Beamtinnen und Beamten standen neben dem Feststellen und Ahnden von sogenanntem Poser-Verhalten, auch die Verfolgung von Verkehrsverstößen wie überhöhte Geschwindigkeiten, lautes Aufheulenlassen der Motoren und illegale technische Veränderungen an den Fahrzeugen. Die Mitglieder der Kontrollgruppe bekamen für den Kontrolltag Unterstützung vom Ordnungsamt der Stadt Oldenburg. Darüber hinaus nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Heidekreis und Osnabrück an der Kontrolle teil. Insgesamt wurden -zielgerichtet- 37 Fahrzeuge im Hinblick auf etwaige Verstöße überprüft, mit dem Ergebnis:

34 Verkehrsordnungswidrigkeiten

davon: 11x Erlöschen der Betriebserlaubnis 23x weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten in diesem Themenkomplex

1 Straftat (Beleidigung eines Polizeivollzugsbeamten durch einen Betroffenen)

Im Rahmen der weiteren Beweissicherung wurden vier Kraftfahrzeuge (ein Kraftrad und drei Personenkraftwagen) sichergestellt, um diese durch einen Gutachter überprüfen zu lassen.

Die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland wurde im Jahr 2018 gegründet, nachdem sich die Beschwerden der Oldenburger Bürgerinnen und Bürger häuften. Die knapp 30 Beamtinnen und Beamten wurden unter anderem von externen Fachkräften ausgebildet, um die erforderlichen Kontrollen qualifiziert und beweissicher durchführen zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell