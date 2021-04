Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Mit Radlader in Bank eingedrungen

Lathen (ots)

Am frühen Freitagmorgen sind bislang unbekannte Täter in eine Sparkassenfiliale an der Bahnhofstraße in Lathen eingedrungen. Mit einem Radlader drückten sie gegen 3.40 Uhr den Nachtbriefkasten der Bank aus der Gebäudefassade und lösten somit den Alarm aus. Nachdem sie den Inhalt eines Feuerlöschers im Führerhaus des Radladers verteilten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beute machten sie nicht. Vermutlich wurde der Radlader zuvor entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

