POL-OL: +++ 27-Jähriger nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl in Hauptverhandlungshaft +++

Am Mittwochnachmittag (25.08.2021) nahmen Polizeibeamte in der Oldenburger Innenstadt einen Ladendieb vorläufig fest.

Über den Notruf der Polizei meldete eine Zeugin einen Ladendieb in einer Drogerie in der Oldenburger Innenstadt. Der Mann soll dort gegen 17:10 Uhr mehrere Flaschen Parfüm eingesteckt haben.

Die alarmierten Beamten konnten den Ladendieb noch vor Ort antreffen. Dieser hatte noch Parfüm im Wert von ca. 180 Euro bei sich. Bei ersten Anschlussermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Dieb bereits wenige Tage zuvor weitere Ladendiebstähle begangen hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 27-jährige Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig festgenommen. Der Dieb wurde noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt. Bis zur Gerichtsverhandlung in der kommenden Woche bleibt der 27-Jährige in Hauptverhandlungshaft.

