Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Frachtschiff muss notankern--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven, Weser Zeit: 09.04.2021, 05:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen fiel die Maschine eines Schiffes auf der Weser vor Bremerhaven aus. Es wurde in den Hafen geschleppt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 05:00 Uhr war das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Frachtschiff von Bremen in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor Bremerhaven fielen die Maschinen aus noch ungeklärter Ursache aus. Der manövrierunfähige Frachter wurde durch einen Schlepper gegen 06:45 Uhr in den Hafen gezogen und konnte sicher festmachen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Ursache des Maschinenausfalls dauern an, nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinerlei Unweltschäden. Das 180 Meter lange Schiff darf Bremerhaven erst wieder verlassen, wenn der Schaden behoben ist und für die Schiffssicherheit keine Gefahr mehr besteht.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell