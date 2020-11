Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer hatte Grün?

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Dienstag in Göppingen.

UlmUlm (ots)

Kurz nach 8.15 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem grauen Audi die Jebenhäuser Straße in Richtung Göppingen. Auf den beiden geradeaus führenden Fahrstreifen benutzte er den Rechten. Eine 53-Jährige kam mit ihrem schwarzen Audi entgegen. An der Abbiegung zur Jahnstraße bog sie nach links in diese ab. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzte gab es keine. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Beide Autofahrer wollen an ihrer Ampel grün gehabt haben. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben und auch sagen können, welcher der Autofahrer grün hatte.

